До України повернулася ще одна дитина, викрадена РФ

В Україну з Російської Федерації вдалось повернути 14-річну Вероніку, яка опинилася в РФ після того, як в Україну вдерлася країна-терорист.

Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

“14-річна Вероніка, яка опинилася в РФ після того, як в Україну вдерлася країна-терорист, нині вже перебуває вдома. Її бабуся з жахом та сльозами на очах згадує, що довелося пройти, аби повернути онуку на рідну землю”, – повідомив Лубінець.

Дитина пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу, як медичну, так і гуманітарну.