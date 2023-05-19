Суспільство

До України повернулася ще одна дитина, викрадена РФ

19 Травня 2023 09:47
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діти

В Україну з Російської Федерації вдалось повернути 14-річну Вероніку, яка опинилася в РФ після того, як в Україну вдерлася країна-терорист.

Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

“14-річна Вероніка, яка опинилася в РФ після того, як в Україну вдерлася країна-терорист, нині вже перебуває вдома. Її бабуся з жахом та сльозами на очах згадує, що довелося пройти, аби повернути онуку на рідну землю”, – повідомив Лубінець.

Дитина пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу, як медичну, так і гуманітарну.


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