Для яких препаратів потрібний рецепт та що змінюється з початку квітня

В Україні з початку квітня впроваджують нововведення: рецептурні ліки можна буде отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Проте за рецептом доведеться купувати ті самі препарати, що й раніше. Пояснюємо, для чого потрібні рецепти та для яких саме ліків їх виписують.

Що змінюється?

Деякі ЗМІ вже встигли повідомити, нібито рецепти з 1 квітня знадобляться для придбання всіх препаратів. Але це не так, адже Міністерство охорони здоров’я не розширює перелік рецептурних медикаментів. Усе, що змінюється з початку нового місяця, — це введення електронних рецептів.

Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись електронним рецептом. Проте паперові рецепти теж можна буде виписати: пацієнт задля своєї зручності зможе сам обрати, за яким рецептом він бажає придбати ліки — електронним чи паперовим.

Скільки є рецептурних ліків?

В Україні рецепт лікаря потрібен приблизно на 60% зареєстрованих медикаментів. Водночас інші ліки навіть після 1 квітня можна буде купити без рецепта. Щоб дізнатися, чи препарат є рецептурним, потрібно перевірити його інструкцію.

Знайти її можна на сервісах онлайн-аптек або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. На цьому сайті треба в пошуковому рядку ввести назву препарату чи його міжнародну непатентовану назву (тобто діючу речовину).

Після цього необхідно відкрити реєстраційне посвідчення (крайня ліва колонка в таблиці) та знайти рядок «Умови відпуску». Якщо в інструкції зазначено «За рецептом», для придбання такого препарату в аптеці потрібен рецепт від лікаря.

Як отримати е-рецепт?

Для цього необхідно обов’язково звернутися до лікаря. Виписати електронний рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно мати договір із НСЗУ. Також електронний рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем.

Якщо ви обрали е-рецепт, під час огляду лікар за потреби зареєструє вас в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та сформує рецепт, зазначивши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції зі вживання ліків. Після цього ви отримаєте SMS-повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення.

Знайти аптеку, яка відпускає ліки за електронним рецептом, можна, скориставшись спеціальним дашбордом, який підкаже адресу найближчої аптеки. Для цього достатньо ввести чи обрати з переліку в пошуковому рядку назву вашого населеного пункту.

Ви можете придбати ліки за електронним рецептом в аптеці протягом 10 днів, якщо це наркотичні (психотропні) ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з SMS-повідомлення: номер рецепта та код погашення.

Фармацевт запропонує вам наявні в аптеці лікарські засоби, які містять активну речовину, що призначив лікар. Так ви зможете обрати ліки відповідно до вашого бюджету.

Які переваги електронної версії?

Перевагою електронного рецепта над паперовим є те, що для його отримання не потрібно щоразу звертатися до лікаря. Це можна буде зробити дистанційно. Така процедура є зручною для людей, які приймають препарати постійно.

Для цього в системі обов’язково має бути діагноз та перше призначення від вашого лікаря. Після цього призначення ліків завжди будуть доступні у смартфоні.

Для чого потрібні рецепти?

Деякі ліки потрібно продавати лише за рецептом, адже їхнє застосування передбачає підвищений ризик. Неправильне вживання цих препаратів, наприклад, може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів або викликати залежність.

Також до таких ліків входять препарати, приймання яких передбачає регулярний моніторинг показників стану здоров’я пацієнта та корекцію плану лікування. Саме тому призначати їх має тільки лікар.

Лише медик може дібрати коректну діючу речовину, дозування та тривалість застосування ліків, які є безпечними й ефективними для конкретного пацієнта, і запобігати можливим негативним наслідкам. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголошує, що контроль обігу рецептурних ліків є дуже важливим.

«Лікарі підтвердять, наскільки катастрофічними є наслідки самолікування і скільки звернень фіксується саме з цієї причини. Ліки — це не цукерки, а серйозні активні речовини, які без належного лікарського контролю можуть завдати шкоди життю та здоров’ю людини», — зазначає міністр.

Для яких ліків потрібні рецепти?

До цього переліку входять, зокрема, такі препарати:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (зокрема, протизаплідні);

медикаменти для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні ліки;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджувальні медикаменти;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Які винятки?

Під час воєнного стану пацієнтам продавати рецептурні препарати можуть без рецепта. Але йдеться лише про громади, які розташовані в районі проведення бойових дій або в тимчасовій окупації. Перелік цих громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Фармацевт під час продажу таких ліків має пояснити пацієнту, що препарат потрібно вживати згідно з інструкцією. Також медик повинен дотримуватися гранично допустимої кількості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору у складі препарату.

А втім, цей виняток не поширюється на низку найбільш небезпечних медикаментів. Ідеться, зокрема, про наркотичні засоби або психотропні речовини, які виписують на спеціальних рецептурних бланках Ф-3, або ж деякі отруйні та сильнодійні медикаменти.