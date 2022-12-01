Цього дня у 1991 році відбувся референдум про незалежність України

Першого грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України, на якому волевиявленням народу було підтверджено Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою.

«Не підтримати незалежність означає підтримати залежність», – таким був головний аргумент тих, хто бачив майбутнє своєї батьківщини тільки у незалежному статусі.

Напередодні референдуму великий вплив мала небайдужа позиція української інтелігенції, зокрема, пристрасне слово Ліни Костенко, з яким вона звернулася до громадськості: «Люди! Ось ви в неділю підете до виборчих дільниць, але не думайте, що це ваші кроки. Це вже хода історії!».

1 грудня 1991 року 90,92% виборців дали ствердну відповідь на запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» Не було жодного регіону, жодного населеного пункту, де ідея незалежності України не знайшла б підтримки більшості громадян. Зокрема, в Криму за незалежність проголосували 54,19% громадян, у Севастополі – 57,07%, у Донецькій, Луганській, Одеській та Харківській областях волю до власної держави виявили понад 80% громадян. В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях «за» проголосували більш як 95% громадян.

Втретє за понад 350 років нашої героїчної і водночас трагічної історії – від Визвольної війни середини ХVІІ століття – Україна здобула самостійність.

Вже наступного дня, 2 грудня 1991-го незалежність України визнали Польща і Канада, 4 грудня – Литва і Латвія.

“31 рік тому, 1 грудня 1991 року Українці прийшли на референдум, де мали дати відповідь лише на одне запитання: “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?” Тоді 90,32 % громадян сказали : “так” Сказали “так” незалежній Україні. Сказали “так” власній, самостійній, неподільній, суверенній державі. Сказали “так” в усіх наших містах – Львові, Донецьку, Чернігові та Севастополі”, – написав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук наголосив, що за це “так”, висловлене 31 рік тому, ми боремося сьогодні. “За наш Крим, Луганськ, Донецьк, Маріуполь… За всю Україну. За нашу землю і нашу свободу. За те, аби синьо-жовтий майорів на всіх кордонах, і щоб більше ніхто не наважився їх перекроювати. За те, щоб діти вчилися на українських книжках і знали всю правду про історію України. За те, щоб ми самі обирали свій шлях”, – зазначив він, вітаючи українців зі святом.

Він додав, що ми обрали свій шлях: йти до Перемоги! І ми обов’язково її виборемо!