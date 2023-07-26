Біля берегів Нідерландів спалахнуло судно з 3000 авто

Одна людина загинула та ще кілька постраждали внаслідок пожежі на вантажному судні Fremantle Highway у Північному морі.

Ймовірним джерелом займання став електромобіль, повідомила берегова охорона Нідерландів.

Корабель перебував за 27 км на північ від нідерландського острова Амеланд із 23 членами екіпажу на борту, коли ввечері 25 липня почалася пожежа. Вогонь не вдалося загасити досі.

“Екіпаж намагався самостійно загасити пожежу, але безуспішно. Вогонь продовжував поширюватися, що вимагало евакуації. Членів екіпажу було евакуйовано вертольотами та рятувальними шлюпками”, – йдеться у повідомленні.

На зареєстрованому в Панамі 199-метровому судні з Німеччини до Єгипту перевозилося 2857 автомобілів, 25 з яких – електрокари.