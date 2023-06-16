Бійці російських рот “Шторм Z”грабують своїх же та зникають у “невідомому напрямку” – ГУР

Побільшали випадки того, коли бійці російських штурмових рот “Шторм Z” займались мародерством у своїх же підрозділах та ставали дезертирами.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що на тимчасово окупованій Луганщині суттєво збільшилась кількість спроб російських окупантів продати військове майно.

Здебільшого цим займаються новобранці новостворених штурмових загонів “Шторм Z”, які “тікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю”, пише ГУР.

Оскільки окупанти з цих загонів недоотримують обіцяну плату за контрактом, вони компенсують “збитки” вилученням у своїх підрозділів вантажних автомобілів, які вони заповнюють казенним майном.

За інформацією ГУР, штурмовики “Z” здебільшого перепродають автозапчастини, шини та паливо.

Вони намагаються реалізувати це майно в найближчих населених пунктах та “від’їжджають в невідомому напрямку”.

Також у військовій розвідці повідомляють про дезертирство в регулярних частинах армії окупантів.

На це впливає активізація бойових дій та великі втрати, а також скасування відпусток для військових РФ, які залучені для війни проти України.

ГУР повідомляє про 90 озброєних окупантів, які втекли з власних позицій поблизу села Арапівка у Сватівському районі на Луганщині.