Собор Паризької Богоматері відновлено: офіційне відкриття 7 грудня

Президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю висловив подяку понад 1000 працівникам, які відновлювали Собор Паризької Богоматері, назвавши його реконструкцію «проєктом століття». Це сталося через п’ять із половиною років після масштабної пожежі, яка знищила частину готичного шедевру, повідомляє Reuters.

12-столітній собор, один із найулюбленіших туристичних об’єктів Парижа, знову відкриє свої двері для відвідувачів та католицьких вірян вже наступного тижня.

Відновлення “пораненого серця” Франції

«Це будівництво не має аналогів. Ви всі стали частиною проєкту століття», – сказав Макрон, звертаючись до реставраторів, каменярів, теслярів, пожежників та меценатів.

Він зазначив, що пожежа стала «національною раною», і подякував усім, хто своєю працею допоміг її загоїти: «Ви зробили це завдяки рішучості, наполегливій праці та самовідданості».

На особливу похвалу заслуговують члени гільдії «Compagnons du Devoir» – престижного об’єднання ремісників, яке має багатовікову історію. Їхніми зусиллями шпиль собору, його склепіння, вітражі та горгульї набули первісного вигляду, а білий камінь і золоті прикраси сяють навіть яскравіше, ніж до пожежі.

Історія трагедії та надії

Пожежа 15 квітня 2019 року назавжди закарбувалася в пам’яті мільйонів глядачів, які спостерігали за катастрофою в прямому ефірі. Вогонь зруйнував дах і шпиль собору, загрожуючи навіть дзвіницям, які вдалося врятувати.

Під час візиту до оновленого собору Макрон разом із дружиною Бріжит, мером Парижа Анн Ідальго та іншими високопосадовцями був глибоко вражений величчю відновленого інтер’єру: «Це вражає».

Урочистості та новий початок

Офіційне відкриття собору відбудеться 7 грудня за участю знаменитостей і світових лідерів. У програмі також спеціальні богослужіння, присвячені подяці всім, хто долучився до порятунку цього символу Франції.

На реконструкцію зібрали понад 840 мільйонів євро з усього світу, що дозволяє спрямувати залишок коштів на подальші інвестиції у підтримку собору.

Архієпископ Парижа Лоран Ульріх заявив, що очікується близько 15 мільйонів відвідувачів щороку. «Ми з нетерпінням чекаємо на гостей з усього світу під дахом нашого собору», – зазначив він.

Місцеві жителі з радістю очікують на відкриття. «Незалежно від віри, Нотр-Дам – це універсальний символ. Його повернення – це справжнє диво», – поділився своїми емоціями паризький архітектор Себастьєн Трушо.