Суспільство

Собаки у польській армії матимуть військові звання

23 Грудня 2023 11:56
читать на русском →
польща, собака

Собакам, які служать у польській армії, присвоять військові звання. Згідно з рішенням начальника Генерального штабу генерала Веслава Кукули, чотириногі можуть розраховувати на звання від рядового до сержанта, передає Польське Радіо.

«Собака може бути підвищений до звання рядового після закінчення відповідного курсу та здачі спеціального екзамену. Вище звання собака може отримати не раніше, аніж через 12 місяців від попереднього підвищення», — пояснила полковник Йоанна Клейшміт з прес-служби Генштабу.

Подальші звання собаки зможуть отримати з нагоди Дня Війська Польського, річниці даної військової частини чи іншого важливого свята. Домашні тварини матимуть привілей військового звання довічно.

Рішення про військові звання для собак, які служать у польській армії, є ініціативою військових-охоронців собак. Зараз у польській армії служать 150 собак: у саперних частинах, спецпідрозділах та у військах територіальної оборони.

Два роки тому набув чинності закон, який визначає пенсійне забезпечення службових тварин — собак і коней, які служили в збройних силах і службах, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ і адміністрації.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Грудня 2023 10:37

ISW: Україна може отримати першу партію F-16 до кінця року
23 Грудня 2023 12:24

Естонія готова видати Києву військовозобов’язаних українців
23 Грудня 2023 11:03

В Лондоні твір Бенксі вкрали менше ніж через годину після відкриття
23 Грудня 2023 10:17

Український телеведучий не повернувся на батьківщину після відрядження до Брюсселя
23 Грудня 2023 10:00

WP: ЗСУ скасовують атаки через брак снарядів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки