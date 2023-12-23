Собаки у польській армії матимуть військові звання

Собакам, які служать у польській армії, присвоять військові звання. Згідно з рішенням начальника Генерального штабу генерала Веслава Кукули, чотириногі можуть розраховувати на звання від рядового до сержанта, передає Польське Радіо.

«Собака може бути підвищений до звання рядового після закінчення відповідного курсу та здачі спеціального екзамену. Вище звання собака може отримати не раніше, аніж через 12 місяців від попереднього підвищення», — пояснила полковник Йоанна Клейшміт з прес-служби Генштабу.

Подальші звання собаки зможуть отримати з нагоди Дня Війська Польського, річниці даної військової частини чи іншого важливого свята. Домашні тварини матимуть привілей військового звання довічно.

Рішення про військові звання для собак, які служать у польській армії, є ініціативою військових-охоронців собак. Зараз у польській армії служать 150 собак: у саперних частинах, спецпідрозділах та у військах територіальної оборони.

Два роки тому набув чинності закон, який визначає пенсійне забезпечення службових тварин — собак і коней, які служили в збройних силах і службах, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ і адміністрації.