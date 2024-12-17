Скаргу на відсутність мобільного зв’язку можна буде подати через Дію

Кабінет Міністрів України 17 грудня ухвалив порядок подання інформаційних повідомлень про відсутність мобільного зв’язку через застосунок та портал “Дія”.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, затверджено механізм подання скарг на відсутність електронних комунікаційних послуг абонентами мобільного зв’язку.

Цей порядок передбачає можливість надсилати повідомлення про перебої у мобільному зв’язку через вебпортал або застосунок “Дія”. Мета ініціативи — моніторинг якості та доступності електронних комунікаційних послуг, а також підготовка пропозицій щодо змін до законодавства у цій сфері.