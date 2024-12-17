Суспільство

Скаргу на відсутність мобільного зв’язку можна буде подати через Дію
17 Грудня 2024 13:37
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дія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України 17 грудня ухвалив порядок подання інформаційних повідомлень про відсутність мобільного зв’язку через застосунок та портал “Дія”.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, затверджено механізм подання скарг на відсутність електронних комунікаційних послуг абонентами мобільного зв’язку.

Цей порядок передбачає можливість надсилати повідомлення про перебої у мобільному зв’язку через вебпортал або застосунок “Дія”. Мета ініціативи — моніторинг якості та доступності електронних комунікаційних послуг, а також підготовка пропозицій щодо змін до законодавства у цій сфері.


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