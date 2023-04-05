Політика

СК РФ доручив перевірити пародію на смерть Татарського

5 Квітня 2023 17:12
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росія

Російські коміки Олександр Долгополов та Гарік Оганісян показали під час виступу в Берліні пародію на вбивство “військора” Владлена Татарського.

На це вже відреагував Слідчий комітет та доручив дати діям коміків «правову оцінку».

«Під час виступу на сцені в Берліні Долгополов та Оганісян обіграли у вигляді жарту обставини теракту в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув військовий кореспондент Максим Фомін, відомий під псевдонімом Владлен Татарський», – йдеться у повідомленні СКР.

Раніше виступ комедіантів обурив кілька депутатів Держдуми.


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