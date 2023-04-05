СК РФ доручив перевірити пародію на смерть Татарського

Російські коміки Олександр Долгополов та Гарік Оганісян показали під час виступу в Берліні пародію на вбивство “військора” Владлена Татарського.

На це вже відреагував Слідчий комітет та доручив дати діям коміків «правову оцінку».

«Під час виступу на сцені в Берліні Долгополов та Оганісян обіграли у вигляді жарту обставини теракту в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув військовий кореспондент Максим Фомін, відомий під псевдонімом Владлен Татарський», – йдеться у повідомленні СКР.

Пародия на смерть Татарского. Исполнители – Александр Долгополов и Гарик Оганисян. pic.twitter.com/kECqUNj2uh — Головне в Україні (@glavnoe_ua) April 5, 2023

Раніше виступ комедіантів обурив кілька депутатів Держдуми.