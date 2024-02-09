Сікорський прокоментував слова Путіна про те, що Польща винна у Другій світовій війні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що Польща нібито спровокували Гітлера напасти на неї.

Про це пише Суспільне.

“Російський диктатор Володимир Путін вже не вперше звинувачує Польщу, в яку вторгся СРСР 17.09.1939, у розв’язанні Другої світової війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Шокує те, що цього разу їх увімкнув американський журналіст”, — написав Сікорський.

В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив поляків у нападі нацистської Німеччини на Польщу в 1939 році.

“Поляки змусили, вони загралися і все-таки змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. І Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі”, — заявив він.