Сі Цзіньпін зустрінеться з Макроном на початку травня  

На початку травня президент Китаю зустрінеться зі своїм французьким колегою у Парижі. Цей візит до Європи стане першим з часів пандемії.

Про це повідомляє Politico.

За повідомленнями, Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через “безлімітне партнерство” Сі Цзіньпіна з Путіним, яке продовжується незважаючи на війну в Україні.

Крім того, візит очільника Китаю збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, але “настрій у Франції буде іншим у порівнянні з попередніми урочистостями з нагоди 50-річчя двосторонніх відносин”, каже співрозмовник журналістів, знайомий з підготовкою до поїздки Сі.

“Цей буде менш святковим, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки”, — анонімно сказав посадовець.

За візитом президента Китаю будуть уважно стежити у Вашингтоні та Європі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також планує візит до Китаю у квітні, повідомляється у статті.

Також зазначається, що нещодавно офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії “сісти за стіл майбутніх мирних переговорів”, можливо, у Швейцарії — інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі. За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку цього місяця, де він обговорював “майбутнє України”.