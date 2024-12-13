Політика

Сі Цзіньпін відхилив запрошення на інавгурацію Трампа, – CBS
13 Грудня 2024 08:42
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китай, сша, трамп
Президент США Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі на полях саміту G-20, 2019 рік / Фото: AP

Голова КНР Сі Цзіньпін не приїде на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, повідомив 12 грудня CBS News із посиланням на джерела.

Як очікують, у церемонії, яка відбудеться 20 січня 2025 року, візьмуть участь посол Китаю та його дружина, що вважається стандартною практикою.

Запрошення голови КНР, передане не дипломатичними каналами, “застало зненацька”, як Пекін, так і союзників США, зазначає CBS News: “Китайські чиновники, які звикли до суворого протоколу і гостро усвідомлюють динаміку в американсько-китайських відносинах, залишилися здивованими щодо намірів Трампа”.

Посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів. Команда Трампа не відповіла на прохання журналістів про коментар.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп запросив Сі Цзіньпіна на інавгурацію незабаром після того, як переміг на президентських виборах. Ні Китай, ні Білий дім, як і команда Трампа, офіційно не говорили про запрошення Сі Цзіньпіна на інавгурацію.


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