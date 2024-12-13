Сі Цзіньпін відхилив запрошення на інавгурацію Трампа, – CBS

Голова КНР Сі Цзіньпін не приїде на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, повідомив 12 грудня CBS News із посиланням на джерела.

Як очікують, у церемонії, яка відбудеться 20 січня 2025 року, візьмуть участь посол Китаю та його дружина, що вважається стандартною практикою.

Запрошення голови КНР, передане не дипломатичними каналами, “застало зненацька”, як Пекін, так і союзників США, зазначає CBS News: “Китайські чиновники, які звикли до суворого протоколу і гостро усвідомлюють динаміку в американсько-китайських відносинах, залишилися здивованими щодо намірів Трампа”.

Посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів. Команда Трампа не відповіла на прохання журналістів про коментар.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп запросив Сі Цзіньпіна на інавгурацію незабаром після того, як переміг на президентських виборах. Ні Китай, ні Білий дім, як і команда Трампа, офіційно не говорили про запрошення Сі Цзіньпіна на інавгурацію.