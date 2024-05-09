Сі Цзіньпін прибув з візитом до Угорщини

Лідер Китаю прибув до Угорщини, де зустрінеться з її прем’єром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє Reuters.

На порядку денному візиту очільника КНР буде війна в Україні та інфраструктурні проєкти між Пекіном і Будапештом.

Угорщина є важливим партнером Китаю у торгівлі та інвестиціях, на відміну від інших країн ЄС, які розглядають можливість зменшення залежності від другої за величиною економіки світу.

Більш того, відносини між Будапештом та Пекіном виходять за рамки торгівлі та інвестицій, оскільки в лютому КНР запропонувала Угорщині співпрацю щодо питань громадської безпеки та правоохоронної діяльності.

Орбан почав працювати над зближенням своєї країни з Пекіном одразу після приходу до влади в 2010 році. Теплі політичні відносини перетворилися на інвестиції приблизно за 10 років, коли виробники акумуляторів та електромобілів почали розміщувати виробництво в Угорщині.

Один з найбільших інвесторів, компанія CATL, будує в Дебрецені завод з виробництва акумуляторів вартістю 7,3 млрд євро, а китайський виробник електромобілів BYD наприкінці минулого року оголосив, що будує свій перший європейський завод у місті Сегед.