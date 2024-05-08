Політика

Сі Цзіньпін прибув до Сербії

8 Травня 2024 14:24
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сербія, Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін / Getty Images

Ввечері 7 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сербії.

Про це повідомляє Associated Press.

Сі згадав про вибух у статті, опублікованій у сербській газеті Politika у вівторок, зазначивши, що «ми не повинні забувати, що сьогодні 25 років тому НАТО нахабно розбомбило посольство Китаю в Югославії». «Китайський народ цінує мир, але ніколи не дозволить повторити історичні трагедії», – написав Сі.

7 травня 1999 року винищувачі США скинули п’ять бомб на посольство Китаю у сербській столиці, після чого виникла пожежа, а три громадянина КНР загинули. Ще 20 людей зазнали поранень внаслідок бомбардування, яке відтоді обтяжує відносини між двома державами.

НАТО розпочав повітряні атаки у березні 1999 року, щоб змусити тодішнього сербського лідера Слободана Мілошевича припинити жорсткий наступ на етнічних албанських повстанців у Косові.

Тоді США вибачилися і заявили, що удар по посольству Китаю був помилкою, яка сталася через помилкові дані розвідки. У Вашингтоні пояснили, що передбачуваною ціллю військ Альянсу була штаб-квартира сербського державного експортера зброї, розташована на тій самій вулиці, але за кілька кварталів від китайського дипвідомства.

Після інциденту розлючені протестувальники у Китаї штурмували дипломатичні установи США, оскільки бомбардування підігріло антиамериканські настрої та припущення, що напад був навмисним, а не випадковим. Недовіра щодо цієї атаки зберігається і донині, йдеться у матеріалі.


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