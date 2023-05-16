Швидкий обмін біткоїн на Приват24

Криптовалюта — це цифрова валюта, яка використовує криптографію для забезпечення безпеки транзакцій та контролю створення нових одиниць. Вона немає централізованого управління і залежить від урядів чи банків. Криптовалюти працюють на технології блокчейн, яка дозволяє зберігати та передавати інформацію без участі посередників. Деякі з найпопулярніших криптовалют включають Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin та багато інших. Криптовалюти використовуються для різних цілей, включаючи інвестування, купівлю товарів та послуг, обмін та багато іншого.

Як і де здійснити обмін криптовалюти в Україні?

Існує безліч сервісів, що здійснюють обміни криптовалют на території України. Найбільшою популярністю зараз користується криптообмінник Coin24.io. Цей сервіс розпочав свою діяльність ще в 2018 році і провів не одну тисячу успішних транзакцій з купівлі та продажу цифрових активів. Підтвердженням надійності таких обмінів слугують багаточисельні позитивні відгуки від задоволених клієнтів обмінника.

Для того, щоб обміняти біткоїн на Приват24 через Coin24.io варто виконати всього декілька простих дій:

Обов’язково зареєструйтесь. Після реєстрації ви отримаєте доступ до свого особистого кабінету, в якому зможете відслідковувати всі свої транзакції. Крім цього, ви також зможете стати учасником реферальної програми сайту та будете бачити всіх своїх рефералів та прибуток від участі в партнерці криптообмінника. Перейдіть до оформлення заявки, де обов’язково оберіть криптовалютну пару Bitcoin — Приват24, а також зазначте суму обмінної операції. Вкажіть свою банківську картку ПриватБанк, а також криптовалютний гаманець. Для картки необхідно буде пройти швидку верифікацію. Вона виконується лише 1 раз для 1 картки. Всі наступні обмінні операції за допомогою цієї картки будуть виконуватися без запиту на верифікацію. Для зручності ви можете спочатку верифікувати свою картку, а вже потім перейти до оформлення заявки. Перевірте уважно всі вказані дані та сплатіть заявку. Якщо все було виконано вірно, чекайте зарахування коштів на вашу картку за декілька хвилин.

Які переваги Coin24.io серед подібних сервісів обміну?

автоматичні обміни у будь-який час доби та у зручний час, без вихідних та перерв;

більше 60 найпопулярніших криптовалют доступні для обмінів: BTC, ETH, ETC, XRP, USDT, NEO, SOL, OMG, UNI, DASH, DOGE, SHIB, MKR, ATOM і т.д.;

вигідні курси криптовалют світових криптобірж;

інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, сучасний дизайн;

дворівнева реферальна програма та кешбек;

регулярне проведення Bounty-кампанії, що дозволяє заробити винагороду за виконання нескладних завдань;

купівля та продаж крипти можлива готівкою та безготівковим коштами (банківськими картами, а також крипти на крипту);

готівковий обмін доступний на території України, Польщі та Чехії;

всі заявки зберігаються у зашифрованому вигляді;

обмін у зручній для клієнта валюті;

гарантія надходження коштів за дотримання всіх правил сервісу щодо обміну;

дотримання суворої конфіденційності.

Якщо маєте ще сумніви стосовно роботи криптообмінника Coin24.io, тоді сміло звертайтеся до нашої техпідтримки, де кваліфіковані спеціалісти нададуть відповіді на всі ваші запитання.

Ми не стоїмо на місці та постійно розвиваємось, додаючи все нові монети та напрямки обмінів для зручності наших клієнтів. За всіма оновленнями сервісу ви можете спостерігати в розділі «Корисні статті».