Шольц запевняє у подальшій підтримці України з боку Німеччини

На тлі повідомлень у ЗМІ, що Німеччини планує обмежити військову допомогу Києву, канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив у подальшій підтримці України.
Про це Олаф Шольц написав у соцмережі X.
Він наголосив, що Німеччина “була і залишається” країною, яка серед європейських держав надає Україні найбільшу допомогу.
“І ми продовжуємо нашу підтримку: за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро, який ми розпочинаємо разом з G7. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це”, – йдеться у дописі Шольца.
Deutschland ist und bleibt der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa. Und wir setzen die Unterstützung fort: mit einem 50-Milliarden-Euro-Kredit, den wir mit den G7 auf den Weg bringen.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 19, 2024
Damit kann die Ukraine in großem Umfang Waffen beschaffen. Darauf kann sie bauen.
Напередодні Bild та Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомляли про нібито плани уряду ФРН не виділяти військову допомогу Україні з 2025 року. Як писало FAZ, канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр фінансів Крістіан Лінднер заморозили усі нові заявки на фінансування.