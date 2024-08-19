Політика

Шольц запевняє у подальшій підтримці України з боку Німеччини
19 Серпня 2024 20:52
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допомога, німеччина
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: ОПУ

На тлі повідомлень у ЗМІ, що Німеччини планує обмежити військову допомогу Києву, канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив у подальшій підтримці України.

Про це Олаф Шольц написав у соцмережі X.

Він наголосив, що Німеччина “була і залишається” країною, яка серед європейських держав надає Україні найбільшу допомогу.

“І ми продовжуємо нашу підтримку: за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро, який ми розпочинаємо разом з G7. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це”, – йдеться у дописі Шольца.

Напередодні Bild та Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомляли про нібито плани уряду ФРН не виділяти військову допомогу Україні з 2025 року. Як писало FAZ, канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр фінансів Крістіан Лінднер заморозили усі нові заявки на фінансування.


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