Політика

Шольц розкритикував Путіна щодо його висловлень про війну в Ізраїлі

19 Жовтня 2023 20:20
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путін, шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував президента Росії Володимира Путіна за його “цинічні” коментарі щодо жертв серед мирного населення під час бойових дій в Ізраїлі та Секторі Гази.

Про це пише The Guardian, посилаючись на заяву Олафа Шольці під час виступу у парламенті ФРН.

“У мене виникає великий гнів, коли президент Росії неодноразово попереджає, що в результаті збройного конфлікту можуть бути жертви серед цивільного населення”, — сказав Шольц, маючи на увазі коментарі Путіна про війну Ізраїлю та ХАМАС, яка спалахнула внаслідок нападу угруповання на країну 7 жовтня.

“Більш цинічного нічого може бути”, — додав канцлер ФРН, підкресливши, що вторгнення Росії в Україну, розпочате в лютому 2022 року, спричинило значну кількість жертв серед цивільного населення.


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