Політика

Шольц попросив Сі Цзіньпіна натиснути на Путіна, щоб той припинив свою божевільну війну в Україні

16 Квітня 2024 18:10
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шольц, Сі Цзіньпін
Голова КНР Сі Цзіньпін та канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото з акаунту Олафа Шольца у мережі X

Під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив прохання про припинення війни, яку розпочав російський лідер Володимир Путін проти України. Про це Шольц повідомив у вівторок, 16 квітня, на своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter).

“Слово Китаю має вагу в Росії. Тому я попросив президента Сі чинити тиск на Росію, щоб Путін нарешті припинив свою божевільну кампанію, вивів війська і закінчив цю жахливу війну”, – написав Шольц.

В свою чергу президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай не причетний до війни Росії проти України.

Китай не є ані стороною, ані учасником української кризи, йдеться у заяві, зробленій у вівторок за підсумками зустрічі двох лідерів у Пекіні. За словами Сі, Китай завжди “по-своєму просував мирні переговори”.

Пекін підтримає міжнародну мирну конференцію “у свій час”, але Росія і Україна повинні будуть прийняти її, сказав китайський лідер.


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