Політика

Шойгу зробив перестановки у командуванні військовими діями в Україні Командувачем Об’єднаного угрупування російських військ в Україні призначено начальника Генштабу Валерія Герасимова, повідомляє міноборони РФ. Раніше цю посаду обіймав генерал Суровікін. Екс-командувач Об’єднаного угрупування військ РФ в Україні Суровікін знижений на посаді. Він став заступником Герасимова. Іншими заступниками Герасимова стали головком Сухопутних військ Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Кім, повідомляє відомство. Міноборони РФ пояснює підвищення рівня керівництва військовими діями розширенням масштабу завдань в Україні та необхідністю організації більш тісної взаємодії видів та родів військ. Поділитися:



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