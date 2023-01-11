Політика

Шойгу зробив перестановки у командуванні військовими діями в Україні

11 Січня 2023 17:46
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війна

Командувачем Об’єднаного угрупування російських військ в Україні призначено начальника Генштабу Валерія Герасимова, повідомляє міноборони РФ.

Раніше цю посаду обіймав генерал Суровікін.

Екс-командувач Об’єднаного угрупування військ РФ в Україні Суровікін знижений на посаді.

Він став заступником Герасимова.

Іншими заступниками Герасимова стали головком Сухопутних військ Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Кім, повідомляє відомство.

Міноборони РФ пояснює підвищення рівня керівництва військовими діями розширенням масштабу завдань в Україні та необхідністю організації більш тісної взаємодії видів та родів військ.


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