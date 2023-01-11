Шойгу зробив перестановки у командуванні військовими діями в Україні

Командувачем Об’єднаного угрупування російських військ в Україні призначено начальника Генштабу Валерія Герасимова, повідомляє міноборони РФ.
Раніше цю посаду обіймав генерал Суровікін.
Екс-командувач Об’єднаного угрупування військ РФ в Україні Суровікін знижений на посаді.
Він став заступником Герасимова.
Іншими заступниками Герасимова стали головком Сухопутних військ Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Кім, повідомляє відомство.
Міноборони РФ пояснює підвищення рівня керівництва військовими діями розширенням масштабу завдань в Україні та необхідністю організації більш тісної взаємодії видів та родів військ.