Політика

Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні не відбулась

23 Лютого 2024 18:45
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кордон, польща, Шмигаль
Група міністрів на чолі зі Шмигалем на кордоні / Telegram Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні 23 лютого не відбулася.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.


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