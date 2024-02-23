Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні не відбулась

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні 23 лютого не відбулася.
Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні 23 лютого не відбулася.
Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.
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