Економіка

Шмигаль: Rheinmetall вже виробляє для України боєприпаси та отримує нові замовлення

5 Грудня 2023 20:58
читать на русском →
зброя, кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найбільший німецький збройовий концерн Rheinmetall вже розпочав виготовлення артилерійських боєприпасів для України та отримує нові замовлення.

Про це посадовець повідомив під час засідання уряду 5 грудня.

Шмигаль відзначив розвиток українського оборонно-промислового комплексу та наголосив, що під час свого візиту до Берліна у жовтні разом із канцлером ФРН Олафом Шольцом дав старт “співпраці ОПК України та німецького збройного концерну Rheinmetall”.

“Підприємство вже виготовляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення. У найближчій перспективі плануємо запуск виробництва бронетехніки на українській території”, — сказав прем’єр.

Посадовець підкреслив, що це “флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру і спільної безпеки”.

Шмигаль додав, що в майбутньому робитимуться ставки на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Грудня 2023 18:50

У Раді пропонують передбачити можливість вручення повістки електронною поштою та рекомендованим листом
5 Грудня 2023 19:15

Всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримає власне житло — Зеленський
5 Грудня 2023 19:02

В районі острова Зміїний знищено російський Су-24М
5 Грудня 2023 17:52

У Раді хочуть зобов’язати українців носити з собою військовий квиток
5 Грудня 2023 17:36

СБУ та ГУР вразили “Морський нафтовий термінал” в окупованій Феодосії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки