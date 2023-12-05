Шмигаль: Rheinmetall вже виробляє для України боєприпаси та отримує нові замовлення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найбільший німецький збройовий концерн Rheinmetall вже розпочав виготовлення артилерійських боєприпасів для України та отримує нові замовлення.

Про це посадовець повідомив під час засідання уряду 5 грудня.

Шмигаль відзначив розвиток українського оборонно-промислового комплексу та наголосив, що під час свого візиту до Берліна у жовтні разом із канцлером ФРН Олафом Шольцом дав старт “співпраці ОПК України та німецького збройного концерну Rheinmetall”.

“Підприємство вже виготовляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення. У найближчій перспективі плануємо запуск виробництва бронетехніки на українській території”, — сказав прем’єр.

Посадовець підкреслив, що це “флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру і спільної безпеки”.

Шмигаль додав, що в майбутньому робитимуться ставки на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech.