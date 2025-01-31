Економіка

Шмигаль анонсував проєкт “громада-форпост” для прифронтових населених пунктів
31 Січня 2025 15:46
читать на русском →
Засідання уряду / Фото: Кабінет міністрів України
Засідання уряду / Фото: Кабінет міністрів України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запровадження нового проєкту “громада-форпост”, спрямованого на посилення співпраці населених пунктів у 100-кілометровій зоні від лінії фронту, а також поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Як заявив Шмигаль на засіданні уряду 31 січня, це експериментальний проєкт, який має сприяти об’єднанню таких громад для взаємодопомоги.

Водночас він зазначив, що ініціатива є продовженням платформи “Пліч-о-пліч”, яка вже об’єднує громади задля спільної підтримки.

“Мета цього проєкту – залучити якомога більше тилових громад до підтримки “громад-форпостів”. Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога”, – сказав прем’єр.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
31 Січня 2025 17:18

СБУ відкрила справу через витік інформації із закритого засідання Ради
31 Січня 2025 17:56

Нові банківські обмеження на грошові перекази: що зміниться з 1 лютого
31 Січня 2025 16:29

Військовозобов’язані зможуть відвідувати не лише той ТЦК, де стоять на обліку
31 Січня 2025 16:06

Стало відомо, хто керуватиме Агентством оборонних закупівель
31 Січня 2025 14:49

The New York Times: Північнокорейських військ більше не видно на лінії фронту
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки