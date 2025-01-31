Шмигаль анонсував проєкт “громада-форпост” для прифронтових населених пунктів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запровадження нового проєкту “громада-форпост”, спрямованого на посилення співпраці населених пунктів у 100-кілометровій зоні від лінії фронту, а також поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Як заявив Шмигаль на засіданні уряду 31 січня, це експериментальний проєкт, який має сприяти об’єднанню таких громад для взаємодопомоги.

Водночас він зазначив, що ініціатива є продовженням платформи “Пліч-о-пліч”, яка вже об’єднує громади задля спільної підтримки.

“Мета цього проєкту – залучити якомога більше тилових громад до підтримки “громад-форпостів”. Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога”, – сказав прем’єр.