Щонайменше 89 людей зникли безвісти в результаті повені в Іспанії

Щонайменше 89 осіб вважаються зниклими безвісти після масштабної повені в східній Іспанії, де, за останніми даними, загинуло 217 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією Вищого суду правосуддя Валенсії, родичі зниклих заявили про їхнє зникнення, надавши особисті дані та зразки ДНК для можливого встановлення особи. При цьому в заяві зазначено, що кількість зниклих може бути більшою.

“Досі є зниклі люди, зруйновані будівлі та підприємства, вкриті багнюкою, і багато хто відчуває критичну нестачу засобів для існування”, – зазначив прем’єр Іспанії Педро Санчес.

Відомо, що у Валенсії, Кастилії-Ла-Манчі та Андалусії загинули щонайменше 217 людей, проте наразі ідентифіковано тільки 133.