Зеленський провів Ставку: головна тема – відновлення енергетики

Президент України Володимир Зеленський провів 26 серпня засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене питанню відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів.

Як повідомив президент, Росія застосувала в атаці щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

На засіданні доповідали командувач Повітряних сил Микола Олещук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр енергетики Герман Галущенко та голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький.

“Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення”, – повідомив Зеленський.

На самих об’єктах наразі триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування.

“Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт”, – додав президент.

Також доповідав головком Олександр Сирський щодо ситуації на фронті.

“Була доповідь Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку”, – повідомив Зеленський.