Що відомо про Томаса Метью Крукса, підозрюваного у стрілянині на мітингу Трампа

ФБР встановило особу 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія, підозрюваного в суботньому замаху на колишнього президента США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу. Підозрюваного застрелили співробітники Секретної служби за кілька секунд після того, як він, ймовірно, вистрілив у бік сцени, на якій виступав Трамп, у Батлері, штат Пенсільванія. ФБР заявило, що працює над встановленням мотиву нападу, внаслідок якого один учасник мітингу загинув, а двоє інших глядачів дістали важкі поранення. Трамп був поранений у вухо.

Як передає Reuters, згідно із записами виборців штату, Крукс був зареєстрованим республіканцем. Майбутні вибори 5 листопада стали б першими, коли Крукс досяг віку, достатнього для участі в президентських перегонах.

Крукс жив приблизно за годину їзди від місця стрілянини в Батлері. Федеральне управління цивільної авіації заявило в неділю, що закрило повітряний простір над Бетел-Парком з “особливих міркувань безпеки”.

Коли Круксу було 17 років, він зробив пожертву в розмірі 15 доларів на користь ActBlue, комітету політичних дій, який збирає гроші для лівих і демократичних політиків, згідно з документами Федеральної виборчої комісії від 2021 року. Пожертвування було призначено для Progressive Turnout Project, національної групи, яка закликає демократів голосувати.

Батько Крукса, 53-річний Метью Крукс, заявив CNN, що намагається розібратися в тому, що трапилося, і, перш ніж говорити про свого сина, почекає, доки не поговорить із правоохоронними органами.

Томас Крукс закінчив середню школу в Бетел-Парку 2022 року, повідомляє Pittsburgh Tribune-Review. За даними видання, він отримав “зіркову нагороду” в розмірі 500 доларів від Національної ініціативи з математики та науки.

На відеозаписі церемонії вручення дипломів випускникам 2022 року, на яку посилається газета “Нью-Йорк Times”, видно, як Крукс отримує свій шкільний диплом під оплески. На відео з цієї церемонії, опублікованому в Інтернеті, Крукс в окулярах, у чорному випускному костюмі і позує зі шкільним викладачем.

Представники правоохоронних органів заявили в суботу, що Крукс не мав при собі посвідчення особи, і його довелося впізнавати іншими способами.

“Зараз ми вивчаємо фотографії, намагаємося перевірити його ДНК і отримати біометричне підтвердження”, – сказав на прес-брифінгу Кевін Роджек, спеціальний агент ФБР.

USA Today повідомила, що десятки машин правоохоронних органів були розміщені біля будинку, зазначеного в списку виборців Крукса. Агенти з Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин були на місці події, а в будинку працювала саперна група, повідомляє USA Today. У неділю периметр резиденції підозрюваного був огороджений жовтою поліцейською стрічкою. Зовні був припаркований автомобіль поліції округу Аллегані.

“Це безумство, що хтось може зробити таке”, – цитує USA Today Дена Мелоні, 30-річного жителя району.