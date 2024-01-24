Суспільство

“Схеми” встановили особи загиблих членів екіпажу російського літака Іл-76

24 Січня 2024 20:25
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авіакатастрофа, літак

Журналісти проєкту “Схеми” встановили особи загиблих членів екіпажу російського військово-транспортного літака Іл-76, який вранці 24 січня розбився у Бєлгородській області РФ.

Зазначається, що загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

Так зокрема, загибель командира літака Станіслава Беззубкіна підтвердила його дружина Маріка Беззубкіна. За її словами, про загибель чоловіка їй повідомили у Міністерстві оборони Росії.

Загибель бортового інженера Андрія Пілуєва також підтвердила його дружина, а загибель штурмана Олексія Високіна підтвердила його двоюрідна сестра.

За даними “Схем” внаслідок авіатрощі також загинули бортовий радист Ігор Саблінський та бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов.

Зазначається також, що місцем служби п’ятьох членів екіпажу вказаний 117-й військово-транспортний авіаційний полк.

“117-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ. Літаки цього полку базуються на аеродромі в Оренбурзі”, — додали у “Схемах”.


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