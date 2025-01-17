Схема на 140 млн: Народного депутата підозрюють у розкраданні коштів “Укрзалізниці”

Правоохоронці викрили схему із завищенням цін на закупівлі кабелів для АТ “Укрзалізниця”. Серед підозрюваних – чинний народний депутат і його спільник-підприємець.

Про це повідомили в НАБУ та САП.

За даними українських ЗМІ, підозрюваним парламентарем може бути Віктор Бондар, позафракційний депутат і співголова групи “За майбутнє”.

Слідство стверджує, що депутат та його спільник організували схему, за якою продукція постачалася “Укрзалізниці” за значно завищеними цінами. Для цього вони вступили у змову із членами іншої організованої групи, до складу якої зокрема входив посадовець УЗ.

Правоохоронці викрили схему на закупівлі кабелів для “Укрзалізниці” / Фото: САП

Протягом 2021-2022 років компанії, пов’язані зі спільником депутата, перемогли у тендерах на постачання кабельно-провідникової продукції. Посадовці “Укрзалізниці” допомагали узгоджувати дії учасників тендерів, у тому числі завищували очікувану вартість товарів.

У результаті договори укладалися за цінами, значно вищими за ринкові, що завдало збитків державній компанії на понад 140 мільйонів гривень.

Дії одного зі співорганізаторів кваліфікували за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 13 років. Загалом підозри висунули вісьмом особам.