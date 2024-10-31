Суспільство

Шахраї поширюють фейкові повідомлення про виплату 1000 гривень від держави –  Мінсоцполітики 
31 Жовтня 2024 16:37
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дія, шахраї
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністерство соціальної політики закликає не довіряти шахраям та не переходити на фейкові ресурси.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

“Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що вся інформація щодо оформлення грошової підтримки в 1 тис. грн буде розміщена на офіційних урядових ресурсах, а можливість отримати кошти буде здійснюватися через офіційний застосунок “Дія”.


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