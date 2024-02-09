“Шахеди” вдарили по Харківщині

Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторана та 3-х легкових автомобілей.
Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці.
Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.
“Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура!”, – підкреслив Синєгубов.
Як повідомили Повітряні Сили, у ніч на 9 лютого противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”.
В результаті бойової роботи знищено 10 “шахедів” у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.