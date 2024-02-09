Кримінал

“Шахеди” вдарили по Харківщині

9 Лютого 2024 07:51
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Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторана та 3-х легкових автомобілей.

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. 

Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня. 

“Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура!”, – підкреслив Синєгубов.

Наслідки ворожих ударів по цивільній інфраструктурі Зміївської громади / Фото: телеграм-канал голови ХОВА Олега Синєгубова

Як повідомили Повітряні Сили, у ніч на 9 лютого противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”.

В результаті бойової роботи знищено 10 “шахедів” у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.


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