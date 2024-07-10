Шахеди атакували енергооб’єкт на Рівненщині

Уночі окупанти атакували дронами енергооб’єкт у Рівненській області, частина споживачів залишилась без світла.
Про це повыдомляє Укренерго у Telegram, Рівненська ОВА у Telegram
“Сьогодні вночі ворог здійснив атаку БПЛА на енергооб’єкт на Рівненщині. В окремих районах регіону знеструмлювались побутові та промислові споживчі”.
Повідомляється, що станом на 7 ранку енергоживлення споживачів відновили.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи на об’єкті.
Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що загорання уже локалізоване, минулося без постраждалих.