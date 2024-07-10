Суспільство

Шахеди атакували енергооб’єкт на Рівненщині
10 Липня 2024 08:42
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дрони, енергетика
Шахед / AP

Уночі окупанти атакували дронами енергооб’єкт у Рівненській області, частина споживачів залишилась без світла.

Про це повыдомляє Укренерго у Telegram, Рівненська ОВА у Telegram 

“Сьогодні вночі ворог здійснив атаку БПЛА на енергооб’єкт на Рівненщині. В окремих районах регіону знеструмлювались побутові та промислові споживчі”.

Повідомляється, що станом на 7 ранку енергоживлення споживачів відновили.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи на об’єкті.

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що загорання уже локалізоване, минулося без постраждалих.


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