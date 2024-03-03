Кримінал

Серед загиблих в Одесі виявилася багатодітна сім’я військових

3 Березня 2024 17:37
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одеса
Олег і Тетяна Кравець / Фото suspilne.media

Унаслідок російської атаки в Одесі загинула сім’я військових Олег і Тетяна Кравець та їхня семимісячна донька Ліза, повідомило Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

Олег і Тетяна Кравець познайомилися на службі. Пізніше Тетяна звільнилася, щоб доглядати за донькою. Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя. 29 лютого дівчинці виповнилося 7 місяців.

У Тетяни були діти від попереднього шлюбу: дев’ятирічний Сергій і восьмирічна Злата. Їх усе ще шукають під завалами.

В Одесі триває пошуково-рятувальна операція після російської атаки, що сталася в ніч на суботу. Унаслідок нальоту російських безпілотників було частково зруйновано дев’ятиповерховий житловий будинок. Наразі відомо про десятьох загиблих.

В Одесі та області 3 березня оголошено днем жалоби.


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