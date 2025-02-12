Сенат США затвердив Тулсі Габбард на посаді директорки нацрозвідки

Сенат США 12 лютого затвердив Тулсі Габбард, кандидатуру якої висунув Дональд Трамп, на посаді директорки національної розвідки.

За її призначення проголосували 52 сенатори, 48 висловилися проти. Єдиним республіканцем, який не підтримав Габбард, став Мітч Макконнелл, повідомляє NBC News.

Очоливши нацрозвідку, Габбард відповідатиме за 18 спецслужб із загальним бюджетом близько 100 мільярдів доларів і стане головною радницею президента з питань безпеки.

Габбард відома своєю критикою підтримки України, раніше вона також з’являлася в ефірах російських ЗМІ, де поширювала наративи Кремля. Проте під час слухань у Сенаті 30 січня вона заявила, що Росія є стратегічним конкурентом США і саме Путін розпочав війну проти України.