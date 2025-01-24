Сенат США затвердив Джона Реткліффа директором ЦРУ

Сенат США затвердив Джона Реткліффа на посаді директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Про це повідомляє NBC News.

Реткліфф, колишній конгресмен від Техасу та екскерівник національної розвідки, отримав 74 голоси “за” і 25 “проти”.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер виступив проти призначення, висловивши сумніви щодо здатності Реткліффа протистояти політичному тиску, зокрема від Дональда Трампа.

На слуханнях Реткліфф пообіцяв не втручатися в політику при прийнятті рішень, що стосуються розвідки.

Він заявив, що не буде використовувати тести на лояльність як підставу для найняття або звільнення співробітників ЦРУ.

У 2019 році Дональд Трамп вперше оголосив про намір призначити Реткліффа директором Національної розвідки. Тоді його кандидатуру відклали через сумніви щодо досвіду. У 2020 році Трамп повторно висунув його на цю посаду, і після затвердження в Сенаті Реткліфф зосередився на питаннях кібербезпеки, китайських загроз та втручання у вибори.