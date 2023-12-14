Економіка

Сенат США схвалив оборонний бюджет на рекордні $866 млрд

14 Грудня 2023 09:06
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Більшість американських сенаторів підтримала законопроєкт про оборонну політику на рекордну суму $886 млрд, з яких, імовірно, всього $300 млн передбачено для України. Про це повідомляють Reuters та The Hill.

Законопроєкт ухвалено 87 голосами “за”, 13 законодавців проголосували “проти”.

Проєкт оборонного бюджету передбачає зміцнення національної безпеки США за кордоном: $11,5 млрд планується виділити на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та ще $800 млн на підтримку України.

Водночас Reuters пише про $300 млн для України. Ця сума є мізерною в порівнянні з $61 млрд допомоги для України, включеної до пакета додаткового фінансування президента Джо Байдена, зазначають журналісти.

Обидва видання зазначають, що Байден “рішуче підтримує” законопроєкт і, як очікується, підпише його як закон.

Ухвалений документ також поширить на 2024 рік повноваження Байдена надавати або здавати в оренду озброєння Україні й іншим країнам Східної Європи, які постраждали від вторгнення російсько-української війни.


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