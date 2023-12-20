Сенат США не проголосує за пакет допомоги Україні у цьому році

Сенат США не проголосує за пакет допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США до початку наступного року, хоча переговірники від обох партій продовжують свою роботу.

Про це заявили лідери обох партій у Сенаті, повідомляє Reuters.

“Наші переговірники працюватимуть дуже старанно під час грудневих та січневих канікул, і наша мета – зробити щось, як тільки ми повернемося”, – заявив журналістам лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Водночас другий республіканець у Сенаті Джон Тьюн заявив, що угода не буде досягнута до січня 2024 року, вказавши, що “демократи згаяли час до того моменту, коли є можливою домовленість” щодо угоди про безпеку кордонів до Різдва.

У спільній заяві Шумер та лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що учасники переговорів “досягають обнадійливого прогресу”, але “залишаються складні питання”.

“Я не можу сказати, наскільки це складне питання. Це найскладніша сфера американського законодавства”, – сказала сенаторка Кірстен Сінема, незалежна.