Суспільство

Семеро цивільних загинули та 11 зазнали поранень на Донеччині за добу
27 Лютого 2025 12:16
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Окупанти вбили сімох жителів Донеччини / Фото: Нацполіція
Окупанти вбили сімох жителів Донеччини / Фото: Нацполіція

Протягом доби війська РФ обстріляли сім населених пунктів на Донеччині. Руйнувань зазнали 85 цивільних об’єктів, з них 42 житлові будинки. Семеро людей загинули.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Під ударами перебували міста Костянтинівка, Покровськ, Родинське, Сіверськ, села Багатир, Довга Балка, Іллінівка.

На Костянтинівку росіяни скинули 10 авіабомб ФАБ-250 та двічі атакували місто з РСЗВ “Смерч”. Загинули шестеро мирних жителів, ще десятеро людей дістали поранення. Пошкоджено 18 багатоквартирних і 18 приватних будинків, два заклади освіти, 12 торгових павільйонів, магазин, аптеку, банк, котельню, чотири гаражі, п’ять автівок, перебито комунікації.

В Іллінівці внаслідок влучання ФАБ-250 руйнувань зазнали два приватні будинки та електромережа. У Покровську пошкоджено приватний будинок, у Родинському – багатоквартирний будинок і три гаражі, у Довгій Балці та Багатирі – по одній приватній оселі.

Також вночі росіяни вдарили по п’яти населених пунктах. У Покровську – один загиблий та один поранений, пошкоджено приватний будинок.

Наслідки обстрілів Донеччини / Фото: Нацполіція

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