Сейм Польщі висловив вотум недовіри уряду Моравецького

Уряд партії “Право і Справедливість” (PiS) Матеуша Моравецького не отримав вотум довіри у нижній палаті польського парламенту.

За надання уряду Моравецького вотуму довіри проголосували 190 депутатів PiS, проти були 266 політиків усіх інших політичних партій.

“Цим засвідчую, що у світлі неотримання більшості голосів Сейм не надав вотум довіри Раді міністрів”, – заявив з цього приводу маршалок Сейму Шимон Головня.

Він додав, що у зв’язку з тим, що місія Моравецького завершилася поразкою, ініціатива призначення голови Ради міністрів тепер переходить до Сейму РП.