Політика

Сейм Польщі ухвалив резолюцію щодо членства України в НАТО

16 Червня 2023 21:46
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україна, польща, нато

Сейм Польщі 16 червня ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. За ухвалення резолюції висловилися 443 депутати, 2 – проти і 7 утрималися, передає Польське Радіо.

«Зважаючи на жертви українського народу та його суверенне право на вибір власного шляху розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України», — йдеться у резолюції.

Крім того, вона підкреслює, що з військової точки зору вступ України до НАТО також піде на користь Північноатлантичному альянсу. У резолюції йдеться, що майбутній саміт у Вільнюсі має вирішальне значення для відносин між НАТО та Україною та має стати місцем для дебатів про його майбутнє.

Сейм вважає, що процедура запрошення Фінляндії та Швеції вступити до альянсу може бути застосована і до Києва. «Сейм Республіки Польща підтримуватиме зусилля щодо зміцнення політичного та практичного співробітництва Північноатлантичного альянсу з Україною та формування консенсусу на користь вступу України до НАТО», — наголошується в резолюції.


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