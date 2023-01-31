Як обрати генератор для Вашого будинку?

Сьогодні вся Україна живе з графіками відключень електроенергії, і це вже не видається чимось незвичним. Це переходить у нашу буденність. Значна частина електрогенеруючих потужностей України зруйнована, на її повне відновлення може піти від 1 до 5 років. Тому для того, щоб опалювати будинок, готувати їжу, користуватись інтернетом, приймати душ – використовують генератори електроенергії. Генератори більше підходять для приватних будинків, котеджів, дач, таунхаусів, а також для бізнесу (кав’ярень, пекарень, салонів краси тощо).

Спеціалісти інтернет-магазину OLVENT розказують як правильно обрати генератор.

Перед тим як купити генератор, Ви маєте визначити що Ви будете підключати до такого генератора. Перше, потрібен Вам генератор однофазний чи трьохфазний? Якщо у Вас є техніка з напругою у 380 Вольт, яку необхідно включати при відключення світла, наприклад котел, тепловий насос, глибинний насос, то звичайно обирайте трьохфазний генератор. Але пам’ятайте, що трьохфазні моделі зазвичай дорожче, важче та споживають більше палива. Тож, якщо Ви можете обійтись без підключення такої техніки при відключенні світла – економніше вибирати однофазну модель.

Як визначити яку потужність генератора вибрати?

Для того, щоб порахувати необхідну потужність – сумуйте потужність всіх приладів, які будете підключати до генератора. Потужність техніки вказується або на самих приладах, або ж у технічній документації до таких приладів. Важливо орієнтуватись не тільки на номінальну потужність приладу, а саме на пусковий струм, бо при включенні, наприклад холодильника, потужність може перевищувати номінальну у 3,5 рази. І цей пусковий струм має витримувати генератор. Ознайомитись із середньостатистичними даними по техніці та їх пусковим струмом Ви можете в нашій таблиці. Але повторимо, що Вам необхідно вирахувати потужність саме Ваших приладів.

Який генератор краще обрати: бензиновий чи дизельний?

Бензинові та дизельні генератори мають свої переваги та недоліки. Наприклад бензинові генератори зазвичай дешевше, мають просту для ремонту конструкцію двигуна, легко заводяться в мороз та легше за вагою на відміну від дизельних. Але дизельні генератори мають більший ресурс експлуатації двигуна та споживають менше палива. Який краще обрати вже визначайте на свій розсуд та відповідно до Ваших потреб і бюджету. Також ми зробили невелику інфографіку, яка допоможе Вам обрати необхідний генератор: дизельний чи бензиновий.

Способи запуску генератора

На сьогодні існують три види запуску генератора: ручний стартер, електростартер та автоматичний стартер. Розглянемо їх трохи детальніше.

Ручний стартер. Запуск двигуна генератора відбувається за допомогою тросика стартера. Щоб завести Вам потрібно декілька разів смикнути за стартер і двигун запуститься. Такий вид запуску є найбільш поширеним та бюджетним варіантом.



Електростартер . Генератор має в комплект ключ запуску, як у звичайного автомобіля. Щоб завести генератор Вам потрібно повернути ключ у положення запалення. В генераторах з електростартером стоїть додатково акумулятор, який необхідний для його роботи. Якщо цей акумулятор розрядиться, то має бути ручний стартер, яким Ви можете завести генератор вручну і підзарядити цей акумулятор. Цей тип стартеру дорожче, але й більш комфортний у користуванні. Як запустити генератор з електростартером – дивіться на відео:



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Автоматичний стартер. Цей тип стартеру автоматично запускає генератор при відключенні світла. Такий тип використовується у більше потужних та дорогих генераторів. Які використовують для великих підприємств, ресторанів, автозаправних станцій тощо.

Сподіваюсь наша стаття допомогла Вам розібратись з тим як обрати генератор для Вашого будинку, дачі, кав’ярні або інших приміщень.

Де купити генератор електроенергії?

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