Україна отримала високоточні турецькі ракети TRLG-230, – Oryx

Сили оборони України отримали на озброєння високоточні ракети TRLG-230 виробництва компанії Rocketsan.

Про це повідомили аналітики порталу Oryx, які відстежують озброєння, яке отримує Україна.

За їхньою інформацією, ці ракети класу “земля-земля” надійшли до Сил оборони України ще влітку.

Зауважимо, що наразі невідомо, чи Україна самостійно придбала це озброєння, чи отримала у вигляді військової допомоги.

TRLG-230 – ракета класу «земля-земля». Її можна запускати з артилерійської системи ROKETSAN MCL (Multi-Caliber Launcher) та інших платформ із сумісними інтерфейсами.

Технічні характеристики:

Калібр – 230 мм

Вага – 210 кг

Вага бойової частини – 42 кг

Ефективний радіус бойової частини – до 55 м

Діапазон ураження – 20-70 км