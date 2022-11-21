Техно

Україна отримала високоточні турецькі ракети TRLG-230, – Oryx

21 Листопада 2022 20:15
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зброя

Сили оборони України отримали на озброєння високоточні ракети TRLG-230 виробництва компанії Rocketsan.

Про це повідомили аналітики порталу Oryx, які відстежують озброєння, яке отримує Україна.

За їхньою інформацією, ці ракети класу “земля-земля” надійшли до Сил оборони України ще влітку.

Зауважимо, що наразі невідомо, чи Україна самостійно придбала це озброєння, чи отримала у вигляді військової допомоги.

TRLG-230 –  ракета класу «земля-земля».  Її можна запускати з артилерійської системи ROKETSAN MCL (Multi-Caliber Launcher) та інших платформ із сумісними інтерфейсами.

Технічні характеристики:

  • Калібр – 230 мм
  • Вага – 210 кг
  • Вага бойової частини – 42 кг
  • Ефективний радіус бойової частини – до 55 м
  • Діапазон ураження – 20-70 км

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