Україна отримала високоточні турецькі ракети TRLG-230, – Oryx

Сили оборони України отримали на озброєння високоточні ракети TRLG-230 виробництва компанії Rocketsan.
Про це повідомили аналітики порталу Oryx, які відстежують озброєння, яке отримує Україна.
За їхньою інформацією, ці ракети класу “земля-земля” надійшли до Сил оборони України ще влітку.
Зауважимо, що наразі невідомо, чи Україна самостійно придбала це озброєння, чи отримала у вигляді військової допомоги.
TRLG-230 – ракета класу «земля-земля». Її можна запускати з артилерійської системи ROKETSAN MCL (Multi-Caliber Launcher) та інших платформ із сумісними інтерфейсами.
Технічні характеристики:
- Калібр – 230 мм
- Вага – 210 кг
- Вага бойової частини – 42 кг
- Ефективний радіус бойової частини – до 55 м
- Діапазон ураження – 20-70 км