У Повітряних силах розповіли про використання “розумних” бомб JDAM

Українська бойова авіація успішно застосовує “розумні” бомби західного зразка JDAM у протистоянні з російською окупаційною армією.

Про це в ефірі телемарафону 31 березня сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Ми використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні. Хотілось би мати таких бомб побільше для успіхів на фронті”, – сказав він.

Варто зазначити, що JDAM – це комплекти обладнання на основі технології GPS.