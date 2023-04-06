Техно

У Польщі за підтримки США збудували військовий комплекс для зберігання та ремонту техніки

6 Квітня 2023 07:34
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зброя, польща

Сполучені Штати та Польща збудували новий логістично-технічний комплекс для тривалого зберігання та ремонту техніки. Це має зміцнити безпеку на східному флангу НАТО.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Польщі.

На складах комплексу в селі Повідз на заході країни зберігатимуть кілька тисяч одиниць військової техніки та обладнання, зокрема танки, бойові машини піхоти, артилерія, засоби технічного забезпечення та самохідні мости.

«Можливість розміщення військової техніки на цій базі значно скоротить час реакції американських сил, що посилить безпеку Польщі та всього східного флангу НАТО. Отже, лише за кілька днів сили США зможуть підтримати польські сили», — зазначив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, сам факт створення цієї бази вже є елементом стримування агресора та прояву солідарності всередині НАТО.

Блащак додав, що Польща має намір створити «оперативну сумісність» із силами США.

«Польські “Абрамси” незабаром надійдуть на озброєння Війська Польського цього року. В принципі, наша мета полягає в тому, щоб зробити оперативну сумісність між збройними силами США та польськими збройними силами якомога вищою», — додав він.

У Міноборони Польщі зазначили, що в 2020 році була підписана двостороння польсько-американська угода про посилену оборонну співпрацю (EDCA). Вона створює умови для постійної та довгострокової присутності збройних сил США в Польщі. У відомстві зауважили, що це позитивно впливає на безпеку та оборону Польщі та її економічний розвиток.


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