The Guardian: Україна може втратити перевагу над Росією в малих безпілотниках

Оператори дронів на передовій кажуть, що Росія близька до того, щоб протидіяти їхнім найпопулярнішим моделям, тож гонка з пошуку заміни почалась.

Присівши в холодному підвалі або ризикуючи життям на даху дев’ятиповерхового будинку, підрозділи операторів безпілотників у зоні бойових дій в Бахмуті всюдисущі. Деякі з них змушені причаїтися за кілька сотень метрів від лінії фронту або навіть безпосередньо на ній. Без них Україні було б набагато важче утримувати місто, що перебуває в епіцентрі боїв. А можливо, вони б і не змогли так довго його захищати.

Але найбільше занепокоєння для України, за словами трьох операторів безпілотників, які взимку працювали в Бахмуті, викликає те, що ворог дуже близький до розвитку можливостей протидіяти найпопулярнішим моделям, виробленим китайським виробником DJI.

«Вони досить вправні, і вони виробляють ці спеціальні системи для придушення. Тому я думаю, що через три-чотири місяці DJI вже не можна буде використовувати», – сказав 31-річний український військовий Ярослав журналістам The Guardian.

Це означає, що вже почався пошук заміни на порозі, можливо, найбільш напруженого етапу війни, яка триває вже майже 14 місяців. Безпілотники в цьому протистоянні досі відіграють важливу роль.

Українські оператори дронів Ярослав і Максим обоє з Харкова. Вони познайомилися на сходах військомату в перші дні після початку війни. Жоден з них не мав військового досвіду, але після того, як їхні сім’ї переїхали в безпечніше місце на заході країни, вони вступили до 63-ї бригади, яка влітку воювала навколо Миколаєва на півдні, а в грудні-січні була відправлена в Бахмут.

Їхній день в місті зазвичай починався до світанку, де, працюючи в групі з двох-трьох чоловік, вони приносили щонайменше пару дронів на передову позицію. Часто це були прості квадрокоптери DJI Mavic 3 або більш просунуті і дорогі DJI Matrice 30T. А ще операторам потрібна була ціла гора з 20-30 батарей, тому що «взимку часу автономної роботи вистачає лише на півгодини», – пояснив Максим.

Сказати, що робота в Бахмуті, де точаться найзапекліші бої за всю війну, є інтенсивною – це нічого не сказати. Максим розповів про спостереження за російською атакою, яка тривала «сім годин, коли хвиля за хвилею нападники йшли на українські позиції» невеликими групами «з самого ранку і приблизно до 15:00». Кожну з хвиль відстежували згори, щоб дати українським солдатам шанс зупинити ворога.

Це страшно і жорстоко – спостерігати за насильством згори, коли внизу все вибухає.

«Коли ти дивишся фільми, ти думаєш, що маєш щось відчувати, коли вбиваєш людей. Але на війні немає ніяких емоцій, ти просто робиш те, що повинен», – сказав Ярослав.

Хоча обоє українських військових визнали, що тритижневої перерви від фронту, яку вони отримали, було мало. Операторів безпілотників, таких як Максим і Ярослав, які працюють у складі передових батальйонів, просять проводити розвідку, відстежувати ворожі атаки або шукати важливіші цілі, такі як артилерійські установки. Хоча в Бахмуті російські війська лише на короткий час розгортають артилерію, щоб здійснити обстріл з відстані 5 кілометрів.

«У вас є лише кілька хвилин, щоб зловити і знищити їх», – каже Ярослав.

Оператори дронів також допомагають українським артилеристам коригувати вогонь і час від часу використовують озброєні безпілотники, якщо це необхідно. Теоретично, компанія DJI заборонила свої безпілотники в Україні і Росії майже рік тому, заявивши, що «засуджує будь-яке використання наших дронів для заподіяння шкоди». Але на практиці їх у великій кількості купують донори з Європи і США і переправляють через кордон. Оскільки вони виявилися найбільш ефективними для розвідки на місцевому рівні і можуть бути легко модифіковані, щоб нести гранати для бомбардувань.

Але оператори дронів кажуть, що апарати DJI поступово стають менш ефективними, оскільки російські технології радіоелектронної боротьби зменшують їхній радіус дії. Умови в Бахмуті, де видимість обмежена будівлями, які ще залишилися, теж часто більш складні. Але передовий загін безпілотників може покрити лише кілька сотень метрів, тоді як раніше їхній ефективний радіус дії був у 10 або 20 разів більшим.

«У Миколаєві ми могли покрити 15 км, а в Бахмуті лише 500 метрів – і навіть ці 500 метрів було важко покрити двома безпілотниками», – сказав Ярослав, додавши, що на південному фронті восени можна було перетнути лінію фронту на 6 км, а в Бахмуті «максимум 1 км, іноді не було можливості перетнути лінію зіткнення».

Втрати апаратів в бою також значні, причому особливою проблемою став «дружній вогонь». Знервована піхота на землі знає, що присутність безпілотника, який на мить завис над головою, може стати прелюдією до точного артилерійського обстрілу. Іноді безпілотник не витримує і дня, а іноді він виконує завдання кілька місяців. Оператори вважаються важливими цілями. У Максима в правій руці застряг осколок від снаряда, що впав поруч з ним під час чергування в Бахмуті.

38-річний Євген, ще один оператор безпілотників з Харкова – друг Максима і Ярослава. Як і їх, його відправили Бахмут на три місяці взимку. Євген теж вважає, що дні фронтового дрона DJI вже добігають кінця.

«Відверто кажучи, Mavic вже починають вмирати. У грудні ми могли пролетіти 3 км, тобто ми працювали не з нульової точки. Зараз хлопці кажуть, що не можуть пролетіти далі 500 метрів», – каже він.

В результаті, Євген, який до війни був комп’ютерним програмістом, відійшов від роботи на фронті, щоб допомогти розробити нові типи безпілотників для подолання проблеми, яка насувається на поле бою. Він бере участь у випробуваннях українського безпілотника Windhover з більшою дальністю польоту.

Євген прогнозує, що для заміни DJI на передовій знадобляться більш дорогі, але з більшим радіусом дії безпілотники «Лелека-100», здатні літати на відстань до 100 кілометрів. Один такий апарат коштує близько 50 тисяч доларів. Їх доведеться поєднати з дронами-камікадзе.

Експерт з безпілотників Центру військово-морського аналізу США Семюель Бендетт каже, що ймовірні зміни в технології можуть зіграти на користь України. За його словами, росіяни дуже стурбовані тим, що українці мають перевагу, коли йдеться про легкі безпілотники на фронті. І в Москви може виявитися не достатньо пілотів або технологічних ноу-хау, щоб не відставати від українських сил.

«Це технологічна гонка не лише між військовими, але й між волонтерами з їхніми власними технологічними арсеналами», – додав він.