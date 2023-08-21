Падіння російської станції “Луна-25” може підірвати космічне партнерство РФ з Китаєм, – Bloomberg

Крах російського космічного корабля “Луна-25” може викликати сумніви у лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який є партнером РФ з будівництва передбачуваної бази на Місяці, покликаної кинути виклик США та їхнім космічним союзникам.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що падіння російської “Луна-25”- це не просто невдача у прагненні Володимира Путіна подолати санкції, пов’язані з війною.

У Яньхуа, головний конструктор великого китайського проєкту з дослідження далекого космосу, очолив делегацію на космодром Східний на Далекому Сході Росії, щоб бути присутнім на запуску та обговорити поглиблення співпраці між космічними програмами двох країн.

Тепер, коли місія закінчилася невдачею, повідомлення китайських ЗМІ про аварію були дуже рідкісними, а офіційне інформаційне агентство “Сіньхуа” опублікувало в неділю лише коротке повідомлення з п’яти пропозицій.

“Очікується, що ця невдача завдасть удару по амбіціях Росії. Захід не повинен недооцінювати Росію лише тому, що місячна програма провалилася”, – написав колишній редактор газети Global Times, контрольованої Комуністичною партією Ху Сіцзінь.