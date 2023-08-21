Техно

Падіння російської станції “Луна-25” може підірвати космічне партнерство РФ з Китаєм, – Bloomberg

21 Серпня 2023 11:17
читать на русском →
росія, космос

Крах російського космічного корабля “Луна-25” може викликати сумніви у лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який є партнером РФ з будівництва передбачуваної бази на Місяці, покликаної кинути виклик США та їхнім космічним союзникам.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що падіння російської “Луна-25”- це не просто невдача у прагненні Володимира Путіна подолати санкції, пов’язані з війною. 

У Яньхуа, головний конструктор великого китайського проєкту з дослідження далекого космосу, очолив делегацію на космодром Східний на Далекому Сході Росії, щоб бути присутнім на запуску та обговорити поглиблення співпраці між космічними програмами двох країн.

Тепер, коли місія закінчилася невдачею, повідомлення китайських ЗМІ про аварію були дуже рідкісними, а офіційне інформаційне агентство “Сіньхуа” опублікувало в неділю лише коротке повідомлення з п’яти пропозицій.

“Очікується, що ця невдача завдасть удару по амбіціях Росії. Захід не повинен недооцінювати Росію лише тому, що місячна програма провалилася”, – написав колишній редактор газети Global Times, контрольованої Комуністичною партією Ху Сіцзінь.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Серпня 2023 12:27

На підвні маємо успіхи, – Маляр
21 Серпня 2023 11:37

У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових
21 Серпня 2023 09:40

В Україні планують створити військову поліцію
21 Серпня 2023 09:14

Росія створює ще одну армію на окупованому півдні, – британська розвідка
21 Серпня 2023 07:37

Ми не плануємо зміну режиму у Росії, – Шольц
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки