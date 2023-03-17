Apple вкладає шалені кошті в розробку власного ШІ, щоб випередити конкурентів

Збираючись запустити своє останнє оновлення, ChatGPT змагається з іншими великими технологічними компаніями, які працюють над власними моделями мови. За останні кілька місяців ChatGPT зібрав багато уваги, дозволяючи користувачам отримувати дещо точні відповіді на основі їх запитів. Останні звіти свідчать про те, що Apple працює над своєю власною моделлю мови, подібної до ChatGPT, яку вона може вбудувати в Siri.

На своєму щорічному саміті зі штучного інтелекту Apple детально розповіла розробникам і керівникам про майбутнє штучного інтелекту та про те, як він буде розвиватись. Хоча внутрішні деталі досить мало відомі, ми чуємо, що компанія вкладає значні зусилля в ідею провідної мовної моделі та про те, як вона може інтегрувати її в Siri.

На даний момент, віртуальний помічник Apple значно відстає від Google Assistant та Amazon’s Alexa. Siri добре виконує те, для чого вона призначена, але якщо ви шукаєте дійсну допомогу, інші віртуальні помічники є набагато кращими.

Apple проводить тестування концепцій моделей мови, подібних до ChatGPT, на щотижневій основі з метою догнати успішний проект OpenAI.

Оновлення GPT-4 надасть підтримку зображень та багато іншого, що дозволить моделі мови надавати детальні відповіді порівняно з попередньою версією. Крім того, точність відповідей теж буде покращена.

Як Apple реалізує свої концепції моделей мови, залишається побачити.