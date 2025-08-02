СБУ завдала ударів дронами по військовому аеродрому та оборонному заводу в Росії

Українська Служба безпеки в ніч на суботу здійснила чергову серію ударів дронами по об’єктах російської військової інфраструктури в тилу. Про це йдеться в офіційному повідомленні СБУ, опублікованому в соцмережах.

За твердженням української спецслужби, першою ціллю став аеродром «Приморсько-Ахтарськ» у Краснодарському краї, де, за наявною інформацією, зберігалися та запускалися дрони-камікадзе типу «шахед». Внаслідок атаки, як зазначається, в районі об’єкта спалахнула пожежа.

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Іншим об’єктом атаки став завод «Електроприлад» у місті Пенза. Підприємство виробляє обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, а також прилади для авіаційної, бронетанкової, морської та космічної техніки. За даними СБУ, дрони влучили в територію заводу, після чого в районі об’єкта спостерігалося задимлення.

У повідомленні спецслужби наголошується, що подібні атаки є частиною ширшої кампанії із системного ослаблення військово-промислового комплексу Росії.

Міністерство оборони РФ публічно не коментувало ці інциденти на момент публікації.