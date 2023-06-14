СБУ затримала російського “крота” у лавах ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію на Дніпропетровщині. У результаті комплексних заходів викрито ще одного агента головного управління генштабу зс рф.

Як повідомили в СБУ, зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.

За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.

Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав «термінове» завдання від свого «куратора» – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів.

Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень.

Крім того, він намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору гру.

Згодом зрадника вивели на прямий «зв’язок» з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Телеграм.

Наразі покидьок перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.