СБУ затримала харківського вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “Шахеди”

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Ним виявився 72-річний учений-механік, який на замовлення рашистів розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу “Шахед”. Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок”, – йдеться у повідомленні.

Катапульта для запуску ударних БПЛА типу “Шахед” / СБУ

За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.

Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією РФ, що займається виробництвом ударних дронів типу “Шахед”.

Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до РФ.

Там він влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для росіян.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.