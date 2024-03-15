Суспільство

СБУ затримала далекобійника, який шпигував за українськими кораблями в Одесі

15 Березня 2024 10:26
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сбу
Зловмисник / CБУ

Служба безпеки затримала далекобійника, який збирав дані про українські кораблі в Одеському порту.

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали чоловіка у Запоріжжі. Зловмисник діяв під прикриттям водія-далекобійника, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення.

“Перебуваючи за кермом фури, він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але в той же час намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Спецслужбовці СБУ затримали чоловіка, коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати агресору.


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