Кримінал

СБУ встановила трьох російських військових, які зґвалтували українську жінку

4 Квітня 2023 17:55
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Служба безпеки зібрала докази ще одного воєнного злочину російських загарбників проти мирних жителів на сході України.

У результаті слідчих дій встановлено особи трьох окупантів, які вчинили групове зґвалтування молодої жінки під час захоплення частини Харківщини.

Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку зс рф.

Про це повідомили в СБУ.

“Навесні минулого року вони увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів регіону, де проживала жінка разом із сім’єю.

Погрожуючи розстрілом родини, вони змусили її поїхати разом з ними. При цьому рашисти зав’язали очі потерпілій, щоб вона не могла впізнати місцевість.

Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, – усі вони по черзі зґвалтували її”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

“СБУ проводить комплексні заходи для встановлення місця перебування фігурантів та притягнення їх до відповідальності. Жоден із рашистів не уникне покарання!”, – заявили правоохоронці.


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